Москва, , 11:25 — REGNUM Власти Адыгеи в рамках дней республики, проходящих в Совете Федерации РФ, рассказали о проблемных вопросах, решение которых требует помощи федерального центра. Среди них строительство нового здания хирургического корпуса больницы в Майкопе, детских садов в Тахтамукайском районе, ремонт учреждений культуры.

«Сегодня совместно с сенаторами обсудили важные для нашего региона задачи. Среди них — строительство здания хирургического корпуса с приемным отделением Майкопской городской больницы и комплексного реабилитационного центра для инвалидов, решение вопроса переуплотнённости образовательных организаций в густонаселенных пунктах Тахтамукайского района, реконструкция Национальной библиотеки РА с пристройкой и капремонт Государственной филармонии РА», — рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов о вопросах, поднятых 7 июля на заседании профильных комитетов Совфеда.

Как отметил руководитель региона, сенаторы высоко оценили работу органов власти в социальной сфере и поддержали предложения Адыгеи, назвав их своевременными и необходимыми.