Москва, , 11:25 — REGNUM Соединённые Штаты первыми нарушили принцип «космос вне политики». Об этом 8 июля написал генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале, отвечая на обвинения со стороны американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в якобы использовании Россией Международной космической станции для политических целей.

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Именно они (США. —ред.) политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип «космос вне политики», лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос — колыбель мировой космонавтики», — отметил он в своём сообщении.

Также Рогозин рекомендовал американской стороне в связи с этим «либо крестик снять, либо трусы надеть» и при этом не «шикать и грозить пальчиком».

Кроме того, глава Роскосмоса подчеркнул, что российская сторона будет делать на своем сегменте МКС всё, что она считает нужным и добавил, что странам Запада стоит отменить «свои дурацкие санкции» в том случае, если они стремятся к нормализации профессиональных отношений.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля в Минобороны России сообщили, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел навигационный космический аппарат «Глонасс-К» на орбиту Земли.