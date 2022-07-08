Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил об отставке главы секретной службы США Джеймса Мюррея. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Белый дом

«Мюррей вел длинную и выдающуюся карьеру в федеральных и военных службах на протяжении трех десятилетий, включая последние три года в качестве директора секретной службы Соединенных Штатов. Джим олицетворяет предпочтение службы над личными интересами, он защищал семьи президентов США как будто они были частью его (семей — ред.). Мы чрезвычайно благодарны за его службу нашей стране и нашей семье», — говорится в заявлении.

В свою очередь телеканал Fox News сообщил, что Мюррей получил должность руководителя службы безопасности в компании Snap, владеющей сервисом Snapchat.