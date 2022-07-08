Улан-Удэ, 8 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Бурятии продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за минувшие сутки скончался один больной.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 3036 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 187 пациентов, в том числе 50 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, по данным на 8 июля, достигло 137 353. За сутки выявлено 19 новых носителей, трое заразившихся госпитализированы в стационары.