Вашингтон, 8 июля 2022, 11:22 — REGNUM На фоне специальной военной операции России на Украине жителей стран Европы беспокоит возросшая стоимость жизни, пишет The American Conservative.
По данным исследования, которое приводит издание, возросшей стоимостью жизни и ценами обеспокоены около 61% европейцев. Также причиной тревог называется возможное применение Россией ядерного оружия.
В то же время, 42% опрошенных полагают, что что международной ситуации уделяется слишком много внимания по сравнению с бытовыми проблемами.