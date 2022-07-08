Вашингтон, 8 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции России на Украине жителей стран Европы беспокоит возросшая стоимость жизни, пишет The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По данным исследования, которое приводит издание, возросшей стоимостью жизни и ценами обеспокоены около 61% европейцев. Также причиной тревог называется возможное применение Россией ядерного оружия.

В то же время, 42% опрошенных полагают, что что международной ситуации уделяется слишком много внимания по сравнению с бытовыми проблемами.