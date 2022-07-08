Панама, 8 июля 2022, 11:22 — REGNUM Национальное объединение коренных народов Панамы присоединяется к акциям протеста и второму дню забастовки работников образования против высокой стоимости на жизнь. Об этом пишет Prensa Latina.

Индейцы Панамы
Индейцы Панамы
Ayaita

По словам лидеров коренных народов, объединение поддержит акцию протеста, которая включает в себя марш в столице к Национальному собранию (парламенту) в знак протеста против высоких цен на топливо и на потребительскую корзину.

Они также потребуют немедленной реакции правительства с конкретными решениями накопившихся проблем в сфере образования и здравоохранения.