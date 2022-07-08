Панама, , 11:22 — REGNUM Национальное объединение коренных народов Панамы присоединяется к акциям протеста и второму дню забастовки работников образования против высокой стоимости на жизнь. Об этом пишет Prensa Latina.

Индейцы Панамы Ayaita

По словам лидеров коренных народов, объединение поддержит акцию протеста, которая включает в себя марш в столице к Национальному собранию (парламенту) в знак протеста против высоких цен на топливо и на потребительскую корзину.

Они также потребуют немедленной реакции правительства с конкретными решениями накопившихся проблем в сфере образования и здравоохранения.