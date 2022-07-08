Уфа, , 11:25 — REGNUM Тонувшего в реке мужчину спасли в Уфе. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

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Сообщается, что 7 июля спасатели дежурили на пляже около стадиона «Водник». 46-летний житель Уфы плавал до середины реки Белой и обратно.

«Когда мужчина в третий раз достиг середины старицы реки Белой, он начал интенсивно махать руками, зовя на помощь. Спасатели бросились на подмогу, дошли до него на лодке, помогли подняться на борт и транспортировали на берег», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что благодаря реакции спасателей мужчина отделался лишь легким испугом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии спасли девушку, которую на сапборде унесло далеко от берега.