Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Новая транспортная магистраль М-49, которую планируют построить в Приморском районе Санкт-Петербурга, будет оборудована безбарьерной системой оплаты, сообщили 8 июля в Смольном. Плату будут взымать только с пользователей Западного скоростного диаметра (ЗСД).

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для повышения уровня транспортной доступности самого густонаселённого района города местные власти планируют возвести магистрали М-32 и М-49 с путепроводами. Они будут связывая между собой Приморское шоссе, перспективное продолжение Планерной улицы и Суздальского проспекта, Комендантский проспект, Парашютную улицу и КАД. Кроме того, трассы будут удобными для работников и посетителей делового квартала «Лахта Центр».

М-32 планируют построить к 2025 году. Она обеспечит дополнительную связь северной и южной частей Приморского района Петербурга (соединение Шуваловского проспекта и Приморского шоссе). А М-49 могут возвести к 2027 году, тем самым обеспечить дополнительную транспортную связь от Приморского шоссе до развязки с ЗСД.

«Построенная трасса будет оборудована безбарьерной системой оплаты. Для водителей, следующих по направлению на ЗСД или выезжающих с Западного скоростного диаметра, проезд будет платным, для остальных — бесплатным», — пояснили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко.

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