Архангельск, , 11:18 — REGNUM В Архангельской области с января по июнь 2022 года родились 3 926 детей, в том числе 65 двоен, сообщает агентство ЗАГС.

Новорожденные Rokpc.ru

Самыми популярными именами у мальчиков стали Александр (106), Максим (85), Михаил (85), Артём (82) и Дмитрий (68), у девочек: София (86), Полина (72), Ева (66), Мария (64) и Анна (63).

Редкие имена у мальчиков: Эрнест, Адам, Марсель, Серафим и Пётр, у девочек: Лейсан, Снежана, Влада, Эвелина и Анжелика.

В агентстве отметили, что мальчики в этом году рождались чаще девочек. При этом 1398 детей — первые в семье, 1453 — вторые, 759 – третьи, 209 – четвертые, 107 – пятые и более.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве новорождённым давали редкие имена: Алтай, Марс, Зевс, Апполония, Марселина, Северин, Нева.