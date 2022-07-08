Севастополь, , 11:17 — REGNUM Один человек получил травмы в результате разгерметизации газового баллона в Севастополе вечером 7 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия ГУ МЧС по Севастополю

Сообщение о происшествии на территории садоводческого товарищества «Рыбак-7» поступило к спасателям в 18:53. Прибывшие на место сотрудники установили, что в результате происшествия обрушилась часть дома. Пострадал один человек — спасатели извлекли иго из-под обломков и передали медикам. Пострадавший госпитализирован.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня хлопок газа произошёл в жилом доме в Набережных Челнах, пострадал хозяин квартиры.