Лондон, 8 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Группа The 1975 выпустила сингл Part of the Band и клип на него. Композиция доступна на цифровых площадках с 7 июля 2022 года.

NME The 1975

Песня Part of the Band стала первой из нового альбома группы под названием Being Funny in a Foreign Language. Релиз пластинки запланирован на 14 октября 2022 года.

Напомним, что английская инди-рок группа The 1975 состоит из Мэттью Хили (вокал, гитара), Адама Ханна (гитара), Джорджа Дэниэла (ударные, бэк-вокал) и Росса Макдональда (бас-гитара). Коллектив был основан в 2012 году.