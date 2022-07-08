* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:16 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштуны арестовали шейха Ахмада Манджхора, начальника зоны безопасности Базарака. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Под арестом Pixabay.com

По словам источников, этот человек был арестован несколько дней назад и до сих пор находится в тюрьме. Собеседники издания добавляют, что шейх Ахмад Манджхур служил при предыдущем правительстве, но присягнул на верность талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они пришли к власти.

Шейх Ахмад является коренным жителем провинции Панджшер, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на какое-то время назначили его начальником зоны безопасности Базарака.

Пока мотив ареста неизвестен, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев.

Следует отметить, что с недавних пор ряд местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Панджшира подверглись аресту талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштунами по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления и до сих пор находятся в заключении.