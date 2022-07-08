Москва, 8 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% жителей страны, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, 79% респондентов заявили о доверии главе государства, 12% опрошенных «скорее не доверяют» российскому лидеру, еще 9% затруднились ответить.

По мнению 81% респондентов, Путин скорее хорошо работает на своем посту, противоположной точки зрения придерживаются 11% граждан РФ. Затруднились ответить 8%.

Опрос был проведен 1–3 июля, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах в 53 регионах методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.