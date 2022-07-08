Ярославль, 8 июля 2022, 11:21 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области мужчина выманил у девушки 184 тысячи рублей под предлогом совместного отдыха.
В августе 2020 года подсудимый познакомился с жительницей Ярославля во «ВКонтакте», после нескольких недель переписки и ряда встреч, он предложил ей вместе поехать на отдых в парк-отель на Рыбинское водохранилище, на что девушка согласилась.
При этом сам мужчина свою вину не признал, убеждая суд в том, что он никого не собирался обманывать, а приходившие на карту деньги исчезали с неё. В ходе расследования все средства вернула пострадавшей сожительница мужчины.
Заволжский районный суд в апреле 2022 года признал тутаевца виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Он ранее уже был неоднократно судим за подобные преступления. С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору суд приговорил его к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина подал апелляцию, однако областной суд оставил приговор без изменений.