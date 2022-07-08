Ярославль, 8 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области мужчина выманил у девушки 184 тысячи рублей под предлогом совместного отдыха.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

В августе 2020 года подсудимый познакомился с жительницей Ярославля во «ВКонтакте», после нескольких недель переписки и ряда встреч он предложил ей вместе поехать на отдых в парк-отель на Рыбинское водохранилище, на что девушка согласилась.

«Но тут оказалось, что из-за проблем с банковской картой молодой человек не может внести предоплату за путевку, он попросил спутницу дать ему в долг 10 700 рублей. Деньги девушка передала, но возвращать их мошенник не собирался. На следующий день он стал уговаривать ее поехать в Крым, убеждая, что разница в стоимости путевок невелика, нужно внести еще 10 000 рублей, которые он обязательно вернёт. Действуя схожим образом, за 10 дней переписки и звонков злоумышленник выманил у потерпевшей 184 тысячи рублей, похищенным распорядился по своему усмотрению», — пояснил суд.

При этом сам мужчина свою вину не признал, убеждая суд в том, что он никого не собирался обманывать, а приходившие на карту деньги исчезали с неё. В ходе расследования все средства вернула пострадавшей сожительница мужчины.

Заволжский районный суд в апреле 2022 года признал тутаевца виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Он ранее уже был неоднократно судим за подобные преступления. С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору суд приговорил его к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина подал апелляцию, однако областной суд оставил приговор без изменений.