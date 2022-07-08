Москва, , 11:12 — REGNUM Без публичности необходимо заниматься вопросом об обмене заключёнными, такими, как баскетболистка из США Бриттни Грайнер и другие лица. Об этом 8 июля заявил журналистам заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что он не уверен в том, что какая-либо дополнительная активность, особенна публичная, будет способствовать компромиссу и облегчения участи находящихся за рубежом в заключении граждан России, таких как Виктор Бут и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что аспекты, которые связаны с антироссийскими санкциями, не обсуждает с Канадой Россия.