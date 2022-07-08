Москва, , 11:12 — REGNUM Спецслужбы Украины всячески пытаются помешать работе российских военных корреспондентов в зоне специальной военной операции. Об одном из таких случаев 8 июля рассказывается на сайте телеканала «Рен ТВ».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвой информационной атаки стал военкор «Известий» Валентин Трушнин. Украинские спецслужбы попытались обвинить его в гибели российских солдат, после того как он сделал репортаж о работе одного из танковых батальонов ДНР, в котором служат бойцы народной республики. Позиции подразделения в репортаже показаны не были, однако спустя какое-то время в сети Интернет начали распространять якобы заявление матерей российских солдат, которые обвинили военкора в том, что его репортаж помог нанести вооруженным силам Украины (ВСУ) точечный удар по позициям, где были их сыновья.

«Они сослались на то, что якобы после репортажа Валентина Трушнина 30 июня позиции военных обстреляла тяжелая артиллерия ВСУ, после чего погибли пятеро российских военных из Астрахани, а ещё трое пострадали. И это при том, что никакие военные из России в тот день в описываемых сражениях вообще не участвовали. Не говоря уже о том, что украинская армия даже не успела открыть ответный огонь, поскольку получила сокрушительный удар», — сказано в сообщении.

Более того, в опубликованном «письме» вместо российских обозначений встречаются украинские. Совокупность этих факторов указывает на то, что распространенная информация была целенаправленным вбросом киевского режима с целью очернить российского военкора, отмечается в материале «Рен ТВ».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки бойцы Народной милиции ДНР уничтожили порядка 30 украинских оккупантов.

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