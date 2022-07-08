Москва, , 11:12 — REGNUM На территории освобождённых в ходе проведения специальной военной операции населённых пунктов Харьковской области продолжается разминирование, которое проводят военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений Западного военного округа (ЗВО). Видео работы сапёрного подразделения 8 июля опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Саперы за работой Mil.ru

пресс-служба Минобороны РФ «Сапёрные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. По прибытии проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов ВСУ».

Облачённые в защитные костюмы российские сапёры проводят поиск боеприпасов и мин, оставленных ВСУ, с использованием современных миноискателей и инженерных щупов. Обнаруженные опасные предметы вывозятся на специальный полигон, а при невозможности этого — уничтожаются на месте с помощью накладных зарядов, с соблюдением всех требований безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, войска Луганской Народной Республики (ЛНР) начали разминирование Лисичанска и Северодонецка, ранее освобождённых от киевских боевиков.

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