Москва, 8 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Информационное агентство REGNUM направило запрос президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой объяснить, чем руководствовался РФС при выборе музыкантов, приглашённых для выступления на Суперкубке России по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дюков

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля РФС на своём официальном сайте объявил, что на церемонии закрытия матча за Суперкубок России выступит группа «Би-2».

Напомним, в апреле концерт «Би-2» в Омске был отменён из-за того, группа отказалась выступать на фоне флага России и баннера «Za президента». После этого группа вынуждена была отменить концерты во многих городах России, поскольку жители выразили возмущение антироссийской позицией музыкантов.

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«В связи с этим просим ответить на вопрос: чем руководствовался Российский футбольный союз при выборе музыкантов, приглашённых для выступления на стадионе «Газпром Арена» 9 июля на матче Суперкубка России по футболу?» — говорится в запросе.

В матче за Суперкубок России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.