Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В Чувашию пришла жара, которая сохранится ближайшие дни. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Волжские просторы в Марпосадском районе Чувашии Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, 7 июля в Чебоксарах температура превысила 30-градусную отметку, при этом местами в городе прошли ливни. Автор проекта поясняет, что причиной жары стал тёплый сектор циклона, который будет отвечать за погоду ближайшие три дня, но при этом местами возможны грозы и даже град.

В начале следующей недели из-за прихода антициклона с сухим юго-восточным ветром вероятность дождей уменьшится, но жара сохранится. По предварительным данным, жаркая погода достигнет пика 11 июля, поднявшись до +33 градусов.

14 и 15 июля малоподвижный фронт может принести обильные дожди. 16 и 17 июля из-за прихода холодного фронта температура снизится до +20…+25 градусов.