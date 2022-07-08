* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разослала список рекомендаций в некоторые СМИ Афганистана и приказала им сделать специальные программы к Ид аль-Адха. Приглашение боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющих тюремный опыт, на круглый стол со «сторонниками эмирата» и послание на праздник Курбан-байрам, приписываемое Хайбатулле Ахундзада, — вот лишь некоторые из рекомендаций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили СМИ, чтобы боевики группировки, имеющие опыт тюремного заключения при предыдущем правительстве, должны иметь возможность поделиться с людьми историями своего пребывания в тюрьме. Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также потребовала пригласить «богословов» для выступления в программах СМИ.

Средствам массовой информации было приказано сделать программу о ложных обычаях и традициях, распространённых во время празднования Курбан-Байрама.

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также приказала представителей прессы подготовить программы об «обеспечении полной безопасности и стабильности в стране». Также СМИ должны сделать специальную программу о трёхдневном прекращении огня, объявленном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время празднования Курбан-Байрама в 2018 году.

Напомним, правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани объявило о трёхдневном прекращении огня с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время Курбан-Байрама 2018 года. Радикалы также объявили о прекращении огня. Это было сделано одновременно с так называемыми мирными переговорами спецпредставителя США Залмая Халилзада с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе.

Американское правительство хотело посредством этого прекращения огня убедиться, насколько сильное руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет влияние на рядовых членов группировки и исполняются ли приказы руководства боевиками на разных уровнях.

Сотрудники разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручили представителям СМИ подготовить программу по пунктам из присланного списка и направить отчёт в это ведомство.

Один из сотрудников местных СМИ сообщил Afghanistan International, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросила все средства массовой информации подготовить отчёт о публикации заказных программ и представить его разведслужбе. По его словам, провинциальные управления разведки направят эти отчёты в главное управление в Кабуле.

Он также сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иногда отправляют в СМИ заказы на специальные темы и в обычные дни, и вмешиваются в определение содержания своих программ.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, средства массовой информации столкнулись с беспрецедентными угрозами и давлением. Обширные ограничения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили десятки СМИ прекратить свою деятельность, а сотни журналистов покинуть страну.

«Дом свободы слова» объявил в апреле, что более 80 журналистов и работников СМИ были арестованы, подвергнуты пыткам и угрозам после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул. Эта организация заявляет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не взяли на себя ответственности ни за один из этих случаев, и в их отношении к журналистам и свободе выражения не наблюдается никаких положительных изменений.