Екатеринбург, 8 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Новую школу на улице Рощинской в Екатеринбурге планируют построить к 2025 году. Строительство обойдётся в 2 млрд рублей, сообщил журналистам замглавы департамента образования города Михаил Ладейщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По словам чиновника, школа расположится рядом с детским садом №16. Строить её начнут в 2023 году. Учебное заведение будет рассчитано на 1500 мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители микрорайона Уктус пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву, на то, что уже шесть лет не могут дождаться строительства новой школы. Глава региона ответил, что сначала необходимо построить дорогу, которая соединит микрорайон с Химмашем.