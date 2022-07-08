Казань, , 11:13 — REGNUM В Нижнекамском районе Татарии 8 июля в дорожной аварии погибла трехлетняя девочка, еще четыре человека доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по РТ.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По предварительным данным, на 66 км автодороги Чистополь — Нижнекамск 35-летняя водитель автомобиля «Лада» на перекрестке не уступила дорогу автомобилю «Митцубиси», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения на месте скончалась трехлетняя девочка. Водитель «Лады» и ее два пассажира, а также пассажирка иномарки госпитализированы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 9 июня водитель автомобиля «Датсун» не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет и совершила опрокидывание.

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