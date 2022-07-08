Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Тюмени проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Туре тела неизвестного мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Профсоюзный мост. Тюмень Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

По данным следствия, 7 июля недалеко от Береговой линии в районе Профсоюзного моста в городе Тюмени обнаружено тело человека в реке Тура. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Следователями проведён осмотр места происшествия. Устанавливается личность мужчины. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз с целью определения точной причины смерти погибшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в ночь на 7 июля спасли девушку, которая стояла на краю моста Челюскинцев.

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