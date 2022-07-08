Париж, 8 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отреагировал на отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Le Parisien.

White House Борис Джонсон

«Лично я не буду скучать по нему», — отреагировал министр экономики Франции на отставку премьер-министра Великобритании.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о сложении своих полномочий. Этому предшествовали массовые отставки членов сформированного им правительства.