Благовещенск, 8 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Лекарственные травы, растущие в Амурской области, могут попасть в Красную книгу. Соответствующее решение намерены принять представители управления по особо охраняемым территориям, Дирекции ООПТ и управления Росприроднадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.

Наталия Судец ИА REGNUM Тамариск, джузгун, божье дерево. Это растение — закрепитель песков. В советское время его специально сажали на барханы, чтобы остановить наступление пустыни. Теперь по весне вся степь в окрестностях Таутобе становится малиново-розовой

Читайте также: В Красную книгу Томской области внесут новые виды растений и животных

Эту тему обсуждали на заседании, посвящённым редким и исчезающим видам растений и животных. Обеспокоенность экспертов вызвал массовый сбор некоторых лекарственных растений. Под угрозой исчезновения фактически оказались Сапожниковия растопыренная, Ясенец, Атрактидолес и Болиголов. Рассматривается возможность внести их в Красную книгу Амурской области.

«По результатам выступлений коллег решено провести обследование амурских территорий, на которых добываются лекарственные растения в промышленных объемах. Важно узнать, грозит ли этим дикоросам исчезновение. Исследование проведут специалисты дальневосточного Ботанического сада-института. По результатам станет понятно, нужно ли заносить растения в Красную книгу», — отметил начальник управления по контролю и регулированию использования животного мира и среды их обитания Амурской области Алексей Абросимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в новую редакцию региональной Красной книги собираются внести пять видов птиц, четыре растения и одно млекопитающее.