Несколько растений Приамурья могут попасть в Красную книгу
Благовещенск, 8 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Лекарственные травы, растущие в Амурской области, могут попасть в Красную книгу. Соответствующее решение намерены принять представители управления по особо охраняемым территориям, Дирекции ООПТ и управления Росприроднадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.
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Эту тему обсуждали на заседании, посвящённым редким и исчезающим видам растений и животных. Обеспокоенность экспертов вызвал массовый сбор некоторых лекарственных растений. Под угрозой исчезновения фактически оказались Сапожниковия растопыренная, Ясенец, Атрактидолес и Болиголов. Рассматривается возможность внести их в Красную книгу Амурской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в новую редакцию региональной Красной книги собираются внести пять видов птиц, четыре растения и одно млекопитающее.