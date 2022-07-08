Москва, , 11:05 — REGNUM Адыгее требуется финансовая помощь федерального центра в связи с растущими расходными обязательствами. Несмотря на то, что доходы консолидированного бюджета республики выросли за последние пять лет в 2,1 раза, собственные доходы — в 1,5 раза, а дотационность снизилась до 15%, власти региона испытывают трудности при реализации расходных полномочий Адыгеи.

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Об этом доложил сенаторам в рамках дней Республики Адыгея в Совете Федерации министр финансов республики Виктор Орлов.

«Постоянный рост расходных обязательств региональных бюджетов, обеспечивающих выполнение поставленных перед ними задач, приводит к трудностям при реализации расходных полномочий республики. В связи с этим предложено рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Напомним, дни Адыгеи в Совете Федерации проходят с 6 по 8 июля. Они приурочены к 100-летию республики.