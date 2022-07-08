Джакарта, 8 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии обсудил механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы.

Mid.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

«Мы обсудили, что можем сделать в рамках предлагаемого механизма ООН. Находимся в постоянной связи с генсеком ООН, с украинской стороной по этому поводу. Вчера у меня был телефонный разговор с моим украинским коллегой», — сказал Чавушоглу журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна.

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