Донецк, , 11:09 — REGNUM Группа грузинских наёмников ликвидирована союзными войсками у города Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник написал 8 июля в телеграм-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что колонну наёмников, воевавших на стороне Киева, уничтожили на подъезде к Северску. В результате нанесённого по колонне удара большинство автомобилей были уничтожены или серьёзно повреждены. Часть наёмников погибла.

«Оставшиеся в живых подсчитывают количество «двухсотых» наёмников, прибывших на «сафари» в Донбасс», — добавил Мирошник.

По его словам, в колонне были десятки машин: пикапы с вооружением, так называемые «джихадмобили», и личные авто боевиков с вещами и награбленным имуществом.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении в районе Северска группы грузинских наёмников ранее рассказал источник, близкий к Народной милиции ЛНР. По его данным, погибли около 30 боевиков.

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