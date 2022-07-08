Алма-Ата, Казахстан, 8 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Казахстане международный аэропорт города Алма-Ата приостановил дозаправку рейсов с технической посадкой, сообщили 8 июля в пресс-службе воздушной гавани.

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Ранее о проблеме написали местные СМИ. Причиной решения стала нехватка топлива, пояснили в пресс-службе.

«В связи с нехваткой топлива, как местного, так и импортного, а также проблем со своевременной доставкой во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой пока ситуация не улучшится», — говорится в заявлении казахстанского аэропорта.

По информации СМИ, дефицит мог образоваться из-за ремонта на одном из нефтехимических заводов.