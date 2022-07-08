Таганрог, Ростовская область, 8 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. После хлопка газа и пожара, случившегося днём 4 июля в жилом многоквартирном доме в Таганроге Ростовской области, погибла 49-летняя женщина. С ожогами она была доставлена в реанимацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Женщина была социальным работником и прибыла в дом на улице Победы проведать инвалида. После инцидента она была в тяжёлом состоянии доставлена в реанимацию, пишет телеграм-канал Don Mash. Четыре дня врачи боролись за жизнь пациентки.

ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара погиб 58-летний мужчина. По данному факту организована процессуальная проверка. После случившегося многоквартирный дом был отключён от газоснабжения.