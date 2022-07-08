Сеул, 8 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Сервис Netflix представил тизер южнокорейского фильма «Картер». Об этом 8 июля пишет «Канобу».

Цитата из х/ф «Картер». Реж. Чон Бён-гиль. 2022 год. Южная Корея Чу Вон в роли агента Картера

Действие боевика разворачивается в мире, пережившей смертельную пандемию, возникшей в зоне между двумя Северной и Южной Кореей. Агенту Картеру, который просыпается без воспоминаний, приходится рисковать жизнью, выясняя кто он, пока в его голове некий голос отдаёт ему приказы для совершения важной миссии. Главную роль в фильме исполняет Чу Вон.

Добавим, что режиссёром «Картера» выступил Чон Бён-гиль. Премьера картины запланирована на 5 августа 2022 года.