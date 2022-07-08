Москва, 8 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Совфед одобрил пакет законов, касающихся объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования, а также регулирования законодательных норм для исчисления взносов в социальные фонды, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Совет Федерации

Единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнет работу с 1 января 2023 г.

Функции и полномочия учредителя Фонда пенсионного и социального страхования от имени РФ осуществляет правительство России, а координацию его деятельности — Минтруд.

Кроме того, с 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Произойдет также объединение всех льготных категорий плательщиков страховых взносов в три группы.

Взносы

Для основной категории плательщиков страховых взносов сохраняется совокупный тариф в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы.

Льготные категории плательщиков страховых взносов объединяются в три группы, для которых льготные ставки взносов составят соответственно 15%, 7,6% и 0%.

Кроме того, для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, предусмотрена уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 тыс. 842 рубля за расчетный период 2023 года в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей.