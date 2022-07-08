Оттава, 8 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Роб Хьюберт, заместитель директора Центра военных и стратегических исследований Университета Калгари, рассказал Bloomberg о том, что с момента начала специальной военной операции на Украине в мире начал разрушаться период «арктической исключительности». Об этом сообщает MacDonaldLaurier.

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«У нас было очень хорошее сотрудничество с россиянами и со всеми другими арктическими государствами в целом ряде многосторонних организаций, самым важным из которых является Арктический совет <…> Очень сомнительно, что русские захотят вернуться [в Арктический совет], поскольку со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО маловероятно, что они согласятся вернуться в организацию, в которую входит семь членов НАТО», — сказал эксперт.

Отметим, что «арктическая исключительность» — это значительная специфичность организации и устройства арктической экономики, индустриализации, предпринимательства, исследований природных и социальных систем и научных школ.

«Они угрожали применением ядерного оружия, и я думаю, что это туманно: они не говорят что-то конкретно против североамериканского континента как такового, но понятно, что если бы они применили тактическое ядерное оружие в любой части Европы, им нужно было бы сначала ослепить американцев, и это означало бы нападение на базы на Аляске и в Туле и в Канаде, которые находятся в центре этого», — добавил Роб Хьюберт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 июля послы всех 30 стран НАТО подписали протокол о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Это означает, что Швеция и Финляндия теперь официально является «приглашенными членами».

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