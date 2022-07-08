Чебоксары, 8 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии сформирован состав штаб по консолидации объектов электросетевого хозяйства на территории республики. В него вошли представители республиканских и муниципальных органов власти, руководители предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Решение о создании межведомственного штаба принято для подготовки к реализации закона «О перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами местного самоуправления в Чувашской Республике и органами государственной власти Чувашской Республики». Отмечается, что штаб по консолидации объектов электросетевого хозяйства будет рассматривать «вопросы, связанные с координацией и принятием согласованных мер, направленных на реализацию отдельных положений» закона.

В состав штаба вошли более 20 человек, руководителем назначен вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, заместителем — министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев.

Также в штаб включены представители администраций Ибресинского, Янтиковского, Шумерлинского, Красноармейского, Урмарского, Аликовского, Козловского, Моргаушского, Комсомольского, Порецкого, Ядринского районов, городов Чебоксары, Канаш, Алатырь, Новочебоксарск.

Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба возложено на минпром Чувашии.