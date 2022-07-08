Кишинёв, 8 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии в скором времени могут последовать новые отставки. Об этом 8 июля заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, представляя нового министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимира Боля.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

Она прокомментировала сегодняшнюю внезапную отставку предыдущего главы ведомства Виорела Герчу.

«Я постоянно беседую с министрами. Если я вижу, что какие-то дела продвигаются недостаточно быстро, я думаю, что через год мы должны определиться, сможем ли мы найти им лучшую альтернативу», — сказала Гаврилица.

Присутствующий на совещании Герчу отметил, что новость об отставке была для него неожиданной. Он пожелал удачи новому министру.

Стоит отметить, что фермеры в Молдавии на протяжении последних месяцев выражают недовольство отсутствием поддержки со стороны государства в период резкого роста цен на топливо и удобрения.