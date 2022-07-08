Краснодар, 8 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае суд вынес приговор в отношении полицейского, который, находясь в состоянии опьянения за рулём автомобиля, насмерть сбил дорожного рабочего. Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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37-летний участковый уполномоченный отдела полиции ОМВД России по Выселковскому району Сиродж М. признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть мужчины и причинение тяжкого вреда здоровью второго рабочего, совершенном в состоянии опьянения.

Как установлено судом и следствием, вечером 22 июля 2021 года сотрудник полиции, двигаясь за рулём личного автомобиля ВАЗ 21 093 по автодороге М4 »Дон» со стороны Выселковского района в сторону Кореновска в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость в месте проведения дорожных работ, выехал на полосу встречного движения и сбил двоих рабочих. В результате один из них погиб на месте, второй с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

Решением суда М. назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и постановил взыскать с осуждённого более миллиона рублей в счёт компенсации материального и морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.