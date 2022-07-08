Калининград, , 10:55 — REGNUM Власти Калининградской области готовы открыть автомобильный пункт пропуска «Дубки» на границе с Литвой. Об этом 8 июля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако, подчеркнул в беседе с ТАСС глава региона, всё зависит от позиции Литвы.

«Мы с Литвой на официальных уровнях практически не контактируем. Но они закончили ремонт, надеюсь, откроют его [пункт пропуска]», — сказал Алиханов.

«Мы готовы. Если они будут готовы, то хоть завтра», — подчеркнул губернатор.

Читайте также: Матвиенко заявила о чувствительном ответе на блокаду грузов в Калининград

Напомним, крупнейший в России международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Дубки» был введён в эксплуатацию в Калининградской области на границе с Литвой в середине декабря 2021 года. Здесь построено 49 полос, а сам переход занимает 23,5 гектара. Пропускная способность составляет 4 тысячи транспортных средств и 15,5 тысячи человек в сутки, что позволяет обеспечить пропуск граждан и транспорта с учётом перспективного роста трафика.