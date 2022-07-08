Москва, 8 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Адыгее будет оказана помощь в решении вопроса противоградовой защиты. Республике требуется нарастить количество пунктов воздействия на непогоду, так как в настоящее время только 25% сельхозугодий обеспечены противоградовой защитой, сообщил министр сельского хозяйства региона Анзаур Куанов в ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое состоялось в рамках дней Адыгеи в верхней палате российского парламента.

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Как отметил Куанов, власти республики считают, что для максимального сохранения урожая необходимо также консолидировать полномочия противоградовой службы, действующей на территории Адыгеи и Краснодарского края, и передать их на федеральный уровень.

Сенаторы отметили важность этой проблемы не только для Адыгеи, но и для других субъектов РФ и высказали намерение на федеральном уровне решать вопросы градобития, которые актуальны для многих регионов.