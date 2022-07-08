Лисичанск, ЛНР, , 10:53 — REGNUM Целые склады снарядов для гаубиц американского производства М777 бросили под Лисичанском украинские вооружённые формирования. Об этом 8 июля сообщает телеканал RT.

Гаубица М777А2 Sleepyr00t

Отмечается, что киевские боевики бежали со своих позиций из-за контрбатарейного огня Вооружённых сил РФ и бросили при этом целый огромный арсенал, забрав только сами американские гаубицы, которые, скорое всего, пострадали от взрывов.

Также указывается, что ВСУ бросили при отступлении активно-реактивные снаряды М549А1, которые являются улучшенной модификацией боеприпасов для М777, также ими было брошено огромное количество метательных зарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за минувшие сутки уничтожили гаубицы Д-30 и М777, а также до 30 украинских боевиков.