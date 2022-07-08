Благовещенск, 8 июля 2022, 11:10 — REGNUM В Благовещенске к 2025 году возведут новое здание детского сада на 350 мест. На эти цели регион получит 680 млн рублей по решению президиума комиссии по региональному развитию в РФ, возглавляемой вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства Приамурья.
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Средства будут выделены в виде бюджетного инфраструктурного кредита. Разработка проектно-сметной документации для здания дошкольного учреждения уже завершается.
Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия также одобрила выдачу крупного бюджетного кредита Еврейской автономии. Регион потратит эти деньги на возведение домов, строительство дорог и создание рабочих мест.