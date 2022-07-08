Благовещенск, 8 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Благовещенске к 2025 году возведут новое здание детского сада на 350 мест. На эти цели регион получит 680 млн рублей по решению президиума комиссии по региональному развитию в РФ, возглавляемой вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства Приамурья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Еврейская АО получит крупный бюджетный кредит

Средства будут выделены в виде бюджетного инфраструктурного кредита. Разработка проектно-сметной документации для здания дошкольного учреждения уже завершается.

«В 2025 году в Благовещенске появится современный детский сад на 350 мест. Строительство будет идти в рамках комплексной застройки микрорайона «Северный». Проект предусматривает организацию младших, средних, старших и подготовительных групп, а также ясельных — для малышей в возрасте до трех лет. В новом детсаду создадут комфортные и безопасные условия пребывания детей», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия также одобрила выдачу крупного бюджетного кредита Еврейской автономии. Регион потратит эти деньги на возведение домов, строительство дорог и создание рабочих мест.