Сеул, 8 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Правящая в Южной Корее партия «Сила народа» на шесть месяцев приостановила членство своего председателя Ли Чжун Сока из-за обвинений в коррупции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета по этике.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Соответствующее решение было принято 7 июля.

Сообщается, что главу партии обвиняют в получении взятки в виде сексуальных услуг, которые в 2013 году оплатил некий бизнесмен, а также попытке уничтожить доказательства получения взятки. Ли Чжун Сок отрицает все обвинения.

Приостановка членства в партии является вторым самым низким наказанием в четырёхуровневой дисциплинарной системе правящей партии. Тем не менее оно считается суровым наказанием для её председателя.

Напомним, что 5 июля глава правящей партии встретился с украинской делегацией.

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