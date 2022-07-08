Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Конфликт на Украине спровоцировал раскол в американском обществе, сообщает издание Foreign Policy.

США

По информации СМИ, политика российского президента Владимира Путина пользуется популярностью в США, особенно среди членов Республиканской партии.

«Москва нашла активных союзников в США, — пишут авторы материала. — Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России».

Отмечается, что сторону России занимают американцы как с левыми, так и с правыми взглядами.

В числе тех, кто симпатизирует Москве, издание назвало телеведущего Такера Карлсона и интеллектуала Ноама Хомского.