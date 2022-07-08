Москва, , 10:52 — REGNUM Практически во всех наиболее востребованных сегментах добровольного страхования (каско, ДМС, страхование имущества физических лиц) произойдёт рост стоимости страховых полисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, отвечая на вопрос о том, как на рядовых жителях РФ отразится снижение в России количества страховых компаний.

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«Во многом тренды развития страхового рынка в ближайшие два года будут зависеть от экономических условий, — сказала она. — Так, развитию ипотечного страхования жизни будет способствовать снижение процентных ставок и восстановление интереса к ипотечному кредитованию, а страхованию каско — процессы автокредитования. Практически во всех наиболее востребованных сегментах добровольного страхования (каско, ДМС, страхование имущества физических лиц) произойдёт рост стоимости страховых полисов. Наиболее востребованными видами страхования останутся обязательные и вмененные (такие как ОСАГО и страхование выезжающих за рубеж)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова объяснила, какие факторы усугубляют ситуацию на российском рынке страховых услуг.

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