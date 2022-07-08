Вологда, 8 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Вологодской области столкнулись трактор и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека, сообщает региональное УГИБДД.

Трактор

Трагедия произошла утром 8 июля на 116 километре дороги Чекшино-Тотьма-Котласс-Куратово.

По предварительным данным, 65-летний водитель трактора выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Kia Rio». В результате ДТП погиб 49-летний водитель иномарки и две пассажирки — 21-летняя и 15-летняя девушки. 46-летний мужчина и 52-летняя женщина доставлены в больницу.

На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, В Москве на Большом Каменном мосту в ДТП погибли два человека.