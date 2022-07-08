Москва, 8 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Снижение в РФ количества страховых компаний может привести к снижению уровня конкуренции и, как следствие, к росту цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

stevepb Страховка

«Снижение количества страховых компаний рядового потребителя страховых услуг практически не коснется, поскольку по массовым видам страхования (каско, страхование жизни, ДМС) лидировали крупнейшие страховщики. Тем не менее повышение концентрации на страховом рынке неизбежно ведет к снижению общей конкурентной среды и росту цен, — сказала она. — С другой стороны, развитие цифровизации страхового бизнеса за счет онлайн-продаж замедлит спад на отдельных сегментах страхования, несмотря на текущий негативный тренд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова рассказала, почему в РФ может произойти массовое сокращение числа страховщиков.