Донецк, 8 июля 2022, 10:49 — REGNUM Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за минувшие сутки уничтожили гаубицы Д-30 и М777, а также до 30 украинских боевиков. Об этом 8 июля говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.