Донецк, 8 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за минувшие сутки уничтожили гаубицы Д-30 и М777, а также до 30 украинских боевиков. Об этом 8 июля говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, одна гаубица М777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до 30 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Пески и Опытное», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.